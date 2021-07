Dit betekent het nieuwe verkeersbord met de witte ruit in Frankrijk

Non-stop regen vandaag in oosten en centrum, in het weekend droog

8:12 De regenzone blijft vandaag stationair slepen over het oosten en het centrum van het land met soms langdurige regen of buien met kans op onweer. In het westen van het land zou het meestal droog moeten blijven met enkele opklaringen. De maxima schommelen tussen 17 en 21 graden. De wind is matig tot soms vrij krachtig (50 of 60 km/u) uit noord tot noordwest, zegt het KMI.