Dit betekenen de medailles van Jürgen Conings: eretekens voor survivalskills en schiettalent

Tussentijd voor AstraZene­ca-prik­ken ook voor risicopa­tiën­ten inkorten? “Op dit moment praktisch niet haalbaar”, zegt Beke

25 mei Er komt veel kritiek op de beslissing om de tussentijd tussen twee AstraZeneca-prikken enkel in te korten voor wie nog geen eerste prik kreeg of nog niet is uitgenodigd. Want in de praktijk wil dat zeggen dat de risicopatiënten net als allerlaatste in de rij volledig gevaccineerd zullen zijn. Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) begrijpt het ongenoegen, maar zegt dat het praktisch niet anders kan.