Dit bedrijf schenkt al zijn werknemers een energiecoach: met deze tips voor (bijna) iedereen kan je tot duizenden euro's besparen

Steeds meer Belgen carpoolen: hoge brandstof­prij­zen maken samen rijden hip

De hoogte van de brandstofprijzen zet meer mensen ertoe aan om te carpoolen, ofwel samen te rijden. In de eerste acht maanden van dit jaar is het aantal ‘gecarpoolde’ kilometers meer dan verdubbeld ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In vergelijking met 2019 is er een stijging met bijna veertig procent. Dat meldt Vias Institute op basis van haar jongste mobiliteitsbarometer.

