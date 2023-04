Distributiecentrum in Zellik opnieuw geblokkeerd: Delhaize stuurt deurwaarder

ING België ontkent mailver­keer van 2.000 personeels­le­den te hebben ingekeken

ING België ontkent dat het de instructie heeft gegeven om het mailverkeer van zo’n 2.000 medewerkers in te kijken. Er is ook geen analyse van dit mailverkeer gebeurd, reageert de woordvoerster op beschuldigingen van de socialistische bediendebond BBTK, die besliste om een viervoudige strafklacht in te dienen tegen de bank en enkele directieleden.