Discussie opnieuw op gang na corona-uitbraak in rusthuis Nijvel: “Aantal landen overweegt verplichte vaccinatie van zorgpersoneel”

Epidemioloog Pierre Van Damme vindt dat het zorgpersoneel extra moet worden aangemoedigd om zich te laten vaccineren tegen Covid-19. Dat heeft hij in ‘De Ochtend’ op Radio 1 gezegd. Van Damme reageert daarmee op de corona-uitbraak in een woonzorgcentrum in Nijvel. "Het is een kwestie van communicatie en sensibilisering. Maar als dat niet lukt, zie ik dat toch een aantal landen overweegt om hun gezondheidspersoneel verplicht te vaccineren, een beetje zoals bij hepatitis B.” Koepelorganisatie Zorgnet-Icuro roept alvast op om inderdaad over te gaan op verplichten.

In een woonzorgcentrum in Nijvel zijn twaalf mensen overleden na een uitbraak van het coronavirus, hoewel bijna alle bewoners gevaccineerd zijn. En dat is uitzonderlijk. Enkele experten onderzoeken nu wat er zou kunnen zijn gebeurd. Viroloog Johan Neyts merkte al op dat een kwart van het personeel in het woonzorgcentrum niet gevaccineerd was. En dat brengt de discussie over verplichte vaccinatie van zorgpersoneel opnieuw op gang.

Ingangspoort

Volgens epidemioloog Pierre Van Damme zou bijkomende sensibilisering van zorgpersoneel zeker van pas komen. "We zien dat in de woonzorgcentra waar de vaccinatiepercentages bij de hoogste liggen, zich zo goed als geen uitbraken voordoen. Er is heel duidelijk sprake van een ingangspoort als het personeel niet volledig gevaccineerd is. Zij kunnen het virus op die manier binnenbrengen in een collectiviteit met kwetsbare mensen", zo zei Van Damme in ‘De Ochtend’.

Ingeburgerd

Extra communicatie en sensibilisering kunnen volgens de epidemioloog zeker helpen om het zorgpersoneel aan te sporen om zich te laten vaccineren. "Als dat niet lukt, zie ik dat toch een aantal landen overweegt om hun gezondheidspersoneel verplicht te vaccineren, een beetje zoals bij hepatitis B. Dat is goed ingeburgerd. Soms heb je geen keuze", aldus nog Van Damme.

Quote Wij zijn hier absolute voorstan­der van, want anders blijft het risico bestaan dat het virus toch binnen­sluipt. Margot Cloet van koepelorganisatie Zorgnet-Icuro

Zorgnet-Icuro herhaalt oproep

Koepelorganisatie Zorgnet-Icuro is al langer voorstander van een verplichte prik voor mensen in de zorgsector en pleit er na de uitbraak in Nijvel opnieuw voor. “Wij zijn hier absolute voorstander van, want anders blijft het risico bestaan dat het virus toch binnensluipt”, vertelt gedelegeerd bestuurster Margot Cloet.

“Iedereen moet uiteraard wel de kans hebben gekregen om zich te laten vaccineren, maar we zien dat het virus blijft binnensluipen via mensen die nog geen vaccin hebben gehad of weigeren er een te krijgen. En dat moeten we proberen te verhinderen”, aldus Cloet.

Volledig scherm © thinkstock

Arbeidswet

De koepelorganisatie wil de verplichte vaccinatie op termijn laten opnemen in de arbeidswet, waarin dus ook al staat dat zorgpersoneel gevaccineerd moet zijn tegen onder meer hepatitis. Zorgnet-Icuro heeft daarover al een brief gestuurd naar federaal minister van Werk Pierre-Yves Dermagne, maar dat voorstel moet nog worden besproken op de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid.

Intussen pleit Cloet voor blijvende sensibilisering om zich te laten vaccineren. De vaccinatiecampagne loopt nu relatief vlot, hopelijk kan dat mogelijke twijfelaars over de streep trekken, klinkt het. Extra maatregelen in woonzorgcentra zijn voorlopig niet nodig. “Maar het is belangrijk om de huidige veiligheidsregels na te leven en voldoende afstand te houden”, besluit Cloet.

Poll Moet zorgpersoneel zich verplicht laten vaccineren tegen Covid-19? Ja

Nee Moet zorgpersoneel zich verplicht laten vaccineren tegen Covid-19? Ja (82%)

Nee (18%)