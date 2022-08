Discussie binnen regering om ook oudere kernreactoren langer open te houden, Conner Rousseau reageert in VTM NIEUWS: “Nood aan Overlegcomité”

Moeten ook Doel 3 en Tihange 2 langer open worden gehouden? Daarover is nu discussie, nadat vanochtend al een open brief verscheen van het personeel van de Belgische kerncentrales, gericht aan de regering. Vooruit-voorzitter Conner Rousseau wil alvast dat er een Overlegcomité over de energieprijzen komt, zo reageert hij in VTM NIEUWS. Ook premier Alexander De Croo is voorstander van dat idee, zo bevestigt VRT NWS. De Croo zal het Overlegcomité “op korte termijn” bijeenroepen, klinkt het.