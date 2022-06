Discriminatie op huurmarkt komt in Antwerpen vaker voor in ‘witte buurten’: inschattingen makelaars bevorderen segregatie

Verschillende academische studies toonden eerder aan dat etnische minderheidsgroepen het structureel moeilijker hebben op de huurmarkt, maar sociologen Billie Martiniello en Pieter-Paul Verhaeghe (VUB) wilden achterhalen welke factoren daartoe bijdragen. De academici focusten op zoekertjes in de stad Antwerpen en stelden vast dat hoe minder etnische minderheden in de buurt van de huurwoning leefden, hoe groter de kans op discriminatie was. In het centrum van Ekeren, Donk en Mariaburg verliep de zoektocht voor minderheden heel wat moeilijker dan op Linkeroever of in het centrum van Hoboken.