Dirk Ramaekers: “Grootste teleurstelling is Johnson & Johnson, ”

De vaccinatiecampagne in ons land is goed op dreef, maar wordt nog maar eens gedwarsboomd door instabiele leveringen. Traditioneel stelt AstraZeneca teleur, maar op dit moment is Johnson & Johnson “de grootste teleurstelling”, zei Dirk Ramaekers, hoofd van de Taskforce Vaccinatie, op de persconferentie. De vertraging door de slabakkende leveringen wordt op twee weken geschat, maar kan ook oplopen tot vier weken.

“Globaal genomen heeft quasi 50 procent van de volwassen bevolking een eerste dosis gekregen, een belangrijke mijlpaal”, begon Dirk Ramaekers de persconferentie over de vaccinatiecampagne vandaag. Volgens de laatste cijfers, tot en met vrijdag, heeft 49,4 procent van de volwassen bevolking in België minstens een eerste prik gekregen.

Ook de periode tussen levering van het vaccin en de toediening ervan zit nu goed en bedraagt “vlot minder dan een week”. Verder ligt de vaccinatiegraad in ons land bij de 65-plussers hoog en ook bij de groep met onderliggende aandoeningen is dat het geval. Van die 1,5 miljoen risicopatiënten heeft 75,8 procent nu minstens een eerste prik gekregen. “Eind volgende week zouden we 80 procent moeten halen, in Vlaanderen mogelijk zelfs al dit weekend”, aldus Ramaekers. “Op dit moment zitten we zoals voorzien in de exponentiële fase van de vaccinatiecampagne. Vanaf volgende week starten we fase 2 van de campagne: het inenten van de algemene bevolking.” Hij voegde eraan toe dat we de effecten van de vaccinatiecampagne nu al in ‘real life’ zien.

Maar de flessenhals van de campagne blijft de haperende levering van de vaccins. Ons land zat mooi op schema, maar “in een week tijd zijn we in woelig vaarwater terechtgekomen voor juni en juli”. Volgens Ramaekers leveren Pfizer en Moderna “klokvast”, met de kanttekening dat de voorziene extra leveringen van Pfizer/BioNTech nu ook minder stabiel zijn. In de week van 7 juni zullen dat er bijvoorbeeld een pak minder dan aangekondigd zijn.

Wat AstraZeneca betreft, is dit “het gekende verhaal”, aldus het hoofd van de Taskforce. Volgende week leveren zij gewoon niks. Het is een van de redenen waarom ons land het gebruik van het vaccin van AstraZeneca wil uitfaseren.

“De grootste teleurstelling is Johnson & Johnson”, zei Ramaekers over het vaccin dat onze vaccinatiecampagne net een boost had moeten geven. Het moederbedrijf van Janssen Farmaceutica levert nog wel, maar van de 1,4 miljoen beloofde vaccins, zullen er “in het ‘best case scenario’ 900.000 worden geleverd en mogelijks zelfs de helft of nog minder”. Ramaekers schat de vertraging van de vaccinatiecampagne daardoor op een tweetal weken, “maar dat kan ook oplopen tot drie of vier weken”. Johnson & Johnson kan de beloofde vaccins niet leveren, omdat batches uit een fabriek in de VS door de autoriteiten worden geblokkeerd wegens mogelijke kwaliteitsproblemen. Ook in Europa worden bepaalde partijen vaccins voorlopig niet vrijgegeven in afwachting van kwaliteitscontroles. Ramaekers hoopt volgende week duidelijkheid te krijgen over de leveringen van Johnson & Johnson aan ons land om zo de reële impact op de vaccinatiecampagne te kunnen berekenen.

BEKIJK OOK: