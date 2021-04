Dirk Devroey over versoepelingen: “Ik zie het echt heel pessimistisch in”

“Men had drie weken geleden naar een echte lockdown moeten gaan en dan had men nu cijfers gehad om te kunnen versoepelen.” Dat zegt Dirk Devroey, professor huisartsgeneeskunde (VUB) aan HLN Live. “Nu met deze cijfers versoepelen, daar zijn we heel bezorgd over. Wij zien het echt heel pessimistisch in.”

Professor Dirk Devroey vindt het “echt niet het moment om versoepelingen aan te kondigen” en maakt zich daar ernstige zorgen over. “Als we naar de échte cijfers kijken, dan zien we een toename van het aantal gevallen”, beweert hij bij HLN Live. “We komen bijna aan een positiviteitsratio van 10, wat enorm hoog is. Op intensieve zorgen liggen er op dit moment 941 mensen, wat ook enorm hoog is. Ik maak mij echt zorgen dat we met deze versoepelingen gewoon brandstof gaan geven aan die derde golf.”

Devroey wil er geen specifieke versoepelingen uithalen, maar wijst wel naar het reisverbod dat versoepeld is en ook naar de kinderen die maandag weer naar school mogen. “We hebben nu zelfs gezien dat, met de kinderen die thuiszitten, we de cijfers niet onder controle krijgen. Dat is niet de fout van die kinderen, maar van het virus dat verspreid wordt door de kinderen en door de mensen die moeten gaan werken.”

De professor huisartsengeneeskunde vindt de voorwaarden die gekoppeld zijn aan de versoepelingen te vaag. “De cijfers ‘moeten verbeterd zijn’, dat is zo’n vage term. De cijfers zijn nu óók verbeterd ten opzichte van een week geleden, maar eigenlijk komen we nu op een plateau terecht van 3.500 gevallen, daar waar we vóór de derde golf op een plateau van 2.500 gevallen zaten. ‘Verbeteren’ is zo’n relatieve term dat je er alle kanten mee uitkan.”

Devroey staat niet alleen met zijn kritiek. Professor Jan Poelaert, diensthoofd Intensieve Zorgen ad interim van het UZ Brussel, vreest zelfs voor een vierde golf door de versoepelingen, “vooral omdat we nu op een piek zitten”.

En ook Margot Cloet, topvrouw van Zorgnet-Icuro, toonde zich gisteren in HLN Live al bezorgd over de ziekenhuiscijfers, ook al begreep ze de drang naar vrijheid van de mensen. “Bij de vorige golven waren we op dit moment net aan het verstrengen en nu gaan we voor versoepelingen. Dat lijkt toch als een tang op een varken te staan.” Volgens Cloet is het ook “niet realistisch” dat we op 8 mei onder de 500 door Covid-patiënten bezette IC-bedden zullen zitten, een getal dat minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke naar voren schoof als voorwaarde voor het buitenplan.