Directrice Spa-Francorchamps vandaag begraven, week na passionele moord: toen Franz hen uitnodigde voor etentje, dachten ze dat hij het aanvaard had

Vlaamse Rand vreest Brusselse fuifnum­mers

6:00 Terwijl de horeca in Vlaanderen vanaf september weer tot in de vroege uurtjes mag openblijven, is het in Brussel nog even uitgaan met de handrem op. Het laat zich raden dat veel Brusselaars dan de Vlaamse Rand 'onveilig' zullen maken. Vilvoords burgemeester Hans Bonte is alvast niet geneigd voor zijn horeca "veel souplesse te tonen".