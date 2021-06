Directies nieuwe school zien hun droom instorten: “We zijn door het oog van de naald gekropen”

“Het is honderd procent zeker, we gaan verhuizen”, zei Tine Embrechts (44), directeur van K’do vrijdagmiddag triomfantelijk in de leraarskamer. Hun droomgebouw op het Antwerpse Nieuw Zuid - de ‘KUUB’ - was bijna klaar. Tot enkele seconden later de telefoon rinkelde en de droom uiteenspatte. Een ouder belde, haar woning keek uit op het nieuwe gebouw. De vrouw was volledig over haar toeren en bleef één zin herhalen: “De school is ingestort.” Enkele uren eerder liep Tine samen met haar collega’s in dat gebouw en op diezelfde stelling rond.