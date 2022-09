Directie en vakbonden Waalse steengroeven bereiken akkoord

Overbevol­king in Belgische gevangenis­sen “brengt naleving van fundamente­le rechten in gevaar”

De overbevolking in de Belgische gevangenissen wordt steeds zorgwekkender, schrijft de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen (CTRG) in zijn jaarverslag voor 2021. De overbevolking brengt de “naleving van de fundamentele rechten in gevaar”, stelt Marc Nève, voorzitter van de Toezichtsraad. Net als in 2020, drukte de coronapandemie ook in 2021 zijn stempel op het leven in de Belgische gevangenissen.

