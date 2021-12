Directie en vakbonden luchthaven Charleroi raken het eens over inspanningen personeel

Nationaal Veilig­heids­plan raakt niet voor 1 januari klaar

Het Nationaal Veiligheidsplan 2022-2025, dat de prioriteiten voor alle politiediensten in België vastlegt, raakt niet klaar voor 1 januari. Dat heeft te maken met de heisa die in de regering-De Croo ontstond omdat fiscale fraude geen topprioriteit was in het plan. Dat meldt De Tijd vandaag.

