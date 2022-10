Directeur luchtvaartpolitie klaagt personeelsgebrek aan: “Tekort op Brussels Airport is schrijnend”

Ondanks alle inspanningen blijft de luchtvaartpolitie kampen met een fors personeelstekort. Dat heeft directeur Simon De Block vandaag nogmaals onderlijnd in de Kamer. Bepaalde taken uitbesteden aan de private sector lijkt hem geen oplossing. “Uitbesteden klinkt gemakkelijk, maar kan je die mensen ook opvorderen als er een staking uitbreekt?”, vroeg De Block.

De luchtvaartpolitie is aanwezig op de zes internationale luchthavens: Zaventem, Charleroi, Oostende, Bierset, Deurne en Wevelgem. Behalve de zuivere opdrachten als lokale politie staat de luchtvaartpolitie in voor de grenscontrole en voor het verwijderen van uitgeprocedeerde asielzoekers.

Maar de dienst kampt met een duidelijk tekort aan personeel. Het theoretisch kader voorziet 808 mensen, maar vandaag zijn dat er maar 677. Het tekort op de luchthaven van Zaventem is ‘schrijnend”, lichtte De Block toe in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken. Daar zijn maar 398 van de 533 plaatsen ingevuld.

Quote Er is soms sprake van een vicieuze cirkel. Een tekort aan personeel leidt tot extra uren, waardoor extra vermoeid­heid of meer arbeidson­ge­val­len kunnen ontstaan. Simon De Block, directeur van de luchtvaartpolitie

Het voertuigenpark ligt vandaag eveneens onder de norm. De luchthavenpolitie beschikt over 72 wagens. Dat komt neer op 1 voertuig voor 9,4 personeelsleden.

De dienst kampt blijkbaar ook met een hoog absenteïsme - “hoger dan bij de federale politie”. “Er is soms sprake van een vicieuze cirkel. Een tekort aan personeel leidt tot extra uren, waardoor extra vermoeidheid of meer arbeidsongevallen kunnen ontstaan. We doen al het mogelijke om uit die spiraal te geraken, maar dat is niet evident”, aldus De Block.

“Ik zal al tevreden zijn als we ons theoretisch kader kunnen invullen. Men moet mij geen 1.000 agenten beloven. Als we aan 808 mensen geraken, zal ik al heel blij zijn”, ging de directeur voort.

Hij wijst er ook op dat mensen vaak vertrekken bij de luchtvaartpolitie om na jaren in een grenscontrolebox eens iets anders te doen. Ook dichter bij huis werken is een veelgehoorde aanleiding. Dat blijkt vooral een groot probleem in Zaventem. Wel zijn intussen initiatieven opgestart om volk aan te trekken, zoals employer branding. En De Block vestigt ook enige hoop in betere infrastructuur om zijn dienst aantrekkelijker te maken.

Private sector

Taken uitbesteden aan de private sector, lijkt De Block geen oplossing. “Voor grenscontroles hebben we die oefening al gemaakt. We zijn begonnen vanop een wit blad en kwamen uit bij het profiel van een politie-inspecteur”, legde hij uit.

En wat verwijderingen van uitgeprocedeerden betreft, verwees De Block naar de recente staking bij het private veiligheidspersoneel in Charleroi. “De mensenrechten staan bij ons centraal. Het is een politieke keuze. Uitbesteden klinkt gemakkelijk, maar kan je die mensen ook opvorderen als een staking uitbreekt? Dat is een verschil met politie-ambtenaren, en ambtenaren in het algemeen.”

Jozef Chovanec

Het functioneren van de luchtvaartpolitie kwam ook in het vizier na de zaak Jozef Chovanec. Die Slovaakse zakenman overleed eind februari 2018 in een ziekenhuis nadat hij enkele dagen eerder hardhandig was aangepakt in een politiecel op de luchthaven van Charleroi. Het Comité P, dat de politie controleert, stelde nadien in een rapport dat er grote problemen waren geweest met de integriteit en leiderschap binnen de dienst.

Volgens datzelfde rapport was er weliswaar een kentering ingezet en De Block ging vandaag in de Kamer in op de verschillende initiatieven die sindsdien zijn opgestart of worden uitgerold.

Er is een opleidingsplan en er wordt gewerkt aan meer klantgerichte oriëntering. De “eilandcultuur” is er nog, gaf De Block toe, maar er wordt aan gewerkt. “Alle pistes om samen te werken, worden bewandeld.” Over disciplinaire sancties als gevolg van de affaire kon De Block niet ingaan. “Ik ben geen tuchtoverheid.” Intussen is het personeel ook in de tweede fase van de opleiding EDS beland. Dat staat voor “excited delirium syndrome” en speelde mogelijk een rol bij het overlijden van Chovanec.