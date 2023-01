Directeur Biesemans leidt ‘de wonderschool van Anderlecht’: “De kunst is geen té dikke vriendjes worden met je leerlingen”

Jogger ontdekt lichaam van vermist tienermeis­je in provincie Luik, zusje (2) gezond en wel in auto van verdachte

Een jogger heeft gisteren het stoffelijk overschot van een vermist meisje (14) ontdekt langs een bospad in Ougrée (provincie Luik). Haar lichaam lag volgens hem onder een grote steen. Ze was naar verluidt ingegaan op het aanbod van een onbekende 37-jarige man om te gaan shoppen. Haar zusje van 2 jaar, die ook vermist was, werd veilig en wel in zijn auto teruggevonden. Die stond tien kilometer verderop in Plainevaux, een deelgemeente van het Luikse Neupré. Vlakbij werd ook de verdachte dood teruggevonden. De twee zussen waren sinds donderdag vermist. De vermoedelijke dader was bekend bij het gerecht.

