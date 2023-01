Directeur Biesemans leidt ‘de wonderschool van Anderlecht’: "Buiten de klas zou een zorgteam moeten klaarstaan. En dat stáát er, hier bij ons”

Lerarentekort? Ja. Uitval? Ook. Maar in het Sint-Guido in Anderlecht staat directeur Dieter Biesemans (40) ook aan het hoofd van een legertje bijzonder geëngageerde collega’s. “Wat bij ons uitstekend werkt — al jaren — is: affectieve kordaatheid.”