Directeur basisschool pleit voor sneltesten in het onderwijs: “Op die manier konden we uitbraak voorkomen”

Het Overlegcomité stuurde de ministers van Onderwijs het weekend in met huiswerk: tegen maandag worden ze verwacht maatregelen uit te werken waardoor het aantal besmettingen op scholen beperkt wordt. Een basisschool in Sint-Martens-Latem geeft alvast een voorzet, en pleit er voor om ook in het onderwijs een snelteststrategie in te voeren: “Wij konden op onze school op die manier al een uitbraak voorkomen”, vertelt directeur Paul Lauwers.

“Het Overlegcomité heeft beslist om de ministers van Onderwijs naar de tekentafel te sturen en tegen maandag met een lijst van maatregelen te komen waardoor men zorgt dat het aantal besmettingen zoveel mogelijk gereduceerd wordt.” Dat zei eerste minister Alexander De Croo gisteren na afloop van het Overlegcomité.

Volgens Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) is een deel van dat werk al gedaan. “Aan Vlaamse kant hebben we gedetailleerde draaiboeken klaar met verschillende scenario’s. Ik zal die bespreken met de Franstalige en Duitstalige collega’s. Ik hoop dat we het er nog altijd allemaal over eens zijn dat onze kinderen en jongeren, onze scholen, onze prioriteit zijn”, reageerde hij. “Zeg nooit ‘nooit’, maar in de huidige omstandigheden houden we de scholen open. Zij zijn en blijven het slachtoffer van het virus, niet de motor.”

Of er in die draaiboeken ook sprake is van sneltesten, dat moet nog blijken. Paul Lauwers, directeur van basisschool Simonnet in Sint-Martens-Latem, hoopt alvast van wel. Ook die school, met een kleine 200 leerlingen, ontsnapte de voorbije weken immers niet aan het toenemende aantal coronabesmettingen in het onderwijs. “Na elke besmetting op onze school oordeelde de contacttracing van het CLB dat de klassen open konden blijven en dat een algemene testing van leerlingen en personeel niet nodig was”, vertelt de directeur. “Toch beslisten we deze week op eigen initiatief om de leerkrachten van de betrokken klassen te testen met sneltests, die onze school zelf aankocht. We voerden acht testen uit, en jammer genoeg bleek één kleuterjuf besmet”, gaat hij verder. De leerkracht in kwestie ging meteen naar huis en legde later ook een positieve PCR-test af bij de huisarts.

Quote Op de meeste scholen zijn er wel ouders met een medische achter­grond. Op onze school waren er meteen een drietal ouders die zich spontaan hebben aangeboden om de testen af te nemen. Paul Lauwers, directeur basisschool Simonnet

“De contacttracing plaatste daarop de betrokken kleuterklas in quarantaine en oordeelde meteen ook dat de veiligheidsmaatregelen van onze school in orde zijn, dat er tussen de collega’s geen hoogrisicocontacten waren en dat niemand in preventieve quarantaine moest”, aldus Lauwers. Vrijdag testte de school opnieuw veertien personeelsleden, die allen negatief bleken. Ook onder de leerlingen werden geen nieuwe besmettingen vastgesteld. Volgens de directeur kon de school dankzij de sneltesten dan ook een uitbraak voorkomen. “Zo lang en zo vaak als nodig zullen we deze strategie handhaven”, klinkt het.

De school kocht begin november zelf 75 sneltesten aan, nadat de directeur daarover advies had gevraagd aan enkele ouders die arts zijn. De directeur hoopt dat alle scholen nu snel een lading sneltesten krijgen, en dat de overheid een protocol invoert zoals dat vandaag al geldt in de essentiële sectoren. “Op die manier kunnen leerkrachten die een hoogrisicocontact hadden, na een negatieve sneltest toch aan de slag blijven", klinkt het. Dat er medisch geschoold personeel nodig is om dergelijke testen af te nemen, vormt volgens Lauwers geen probleem. “Op de meeste scholen zijn er wel ouders met een medische achtergrond, andere scholen zouden een beroep kunnen doen op de arts van het CLB om de testen af te nemen. Op onze school waren er meteen een drietal ouders die zich spontaan hebben aangeboden om de testen af te nemen. Zij brengen hun kinderen ‘s ochtends naar school en kunnen nadien op korte tijd enkele testen afnemen als dat nodig blijkt.”

Directeur Paul Lauwers.