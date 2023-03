Dina Tersago en Tom De Cock nieuwe ambassadeurs van Pleegzorg Vlaanderen

Presentatrice Dina Tersago en radiomaker Tom De Cock zijn de nieuwe ambassadeurs van Pleegzorg Vlaanderen. De twee, die maandag in Leuven zijn voorgesteld aan de pers, zullen de komende tijd campagnes van Pleegzorg ondersteunen en het werk van de organisatie breed in de kijker zetten.

Pleegzorg Vlaanderen heeft in 2021 een kleine 10.000 kinderen en jongeren opgevangen. Op het einde van 2021 zaten er nog ongeveer 8.600 kinderen en jongeren in een kleine 7.000 pleeggezinnen. Op dit moment is er een wachtlijst van zowat 1.000 kinderen die nog geen opvangplaats hebben gevonden.

Nieuwe ambassadeurs

Radiomaker Tom De Cock en presentatrice Dina Tersago volgen acteurs Marleen Merckx en Bart Van Avermaet op als ambassadeurs van Pleegzorg Vlaanderen.

De 39-jarige De Cock heeft samen met zijn echtgenoot een pleegzoon, die ze een weekend op de twee opvangen bij hen thuis. Het is een vorm van ondersteunende opvang. "Mensen denken vaak dat je een kind 24/7 in huis moet nemen, maar je kan ook ondersteuning bieden op deze manier. Dat is misschien minder bekend", zegt De Cock. "Daarom wou ik me graag inzetten voor Pleegzorg: ik wil mijn megafoon gebruiken om alle verschillende vormen van Pleegzorg meer bekend te maken. 'It takes a village to raise a child': daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen."

Ook Tersago was meteen warm om zich in te zetten voor Pleegzorg, ook al is zij zelf nog niet actief binnen de organisatie. “Het is zo belangrijk om een veilige thuis als kind te ervaren. Ik wil graag mensen informeren zodat ze, hopelijk, overwegen om de stap te zetten richting Pleegzorg.”

Maandag gingen De Cock en Tersago een hele dag op pad met Pleegzorg om het werk van de organisatie te leren kennen. Ze gingen eerst in gesprek met iemand die pleeggezinnen selecteert en matcht met kinderen, in Aarschot konden ze praten met een pleegmama die crisisopvang organiseert, en in Leuven leerden ze bij over traumasensitief werken. Tijdens de lunch was er een ontmoeting met een mama wiens twee kinderen opgevangen worden door een pleeggezin, en met een jongedame die vroeger zelf pleegkind was.

‘Dromencampagne’

Komende maandag lanceert Pleegzorg een nieuwe ‘Dromencampagne’, waarbij de dromen en droomactiviteiten van pleegkinderen in vervulling worden gebracht worden. De Cock zou een pleegkind bijvoorbeeld kunnen meenemen in zijn radiostudio. Vanaf maandag kunnen kinderen zich inschrijven, vanaf mei zullen de activiteiten plaatsvinden.