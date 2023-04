Dille & Kamille haalt chocolade uit de rekken omdat allergenen ontbreken op etiket

Hasseltse sport­school schorst acht leerkrach­ten voor racisti­sche en homofobe uitlatin­gen

De sportschool in Hasselt heeft acht leerkrachten preventief geschorst nadat aan het licht was gekomen dat ze discriminerende, racistische en homofobe uitspraken hebben gedaan over leerlingen en collega-leerkrachten in een besloten Whatsapp-groep. De school is begonnen met een onderzoek.