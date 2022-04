Digitaal verkeersboeteplatform levert jaarlijkse besparing op van 35 miljoen euro

Betogers vielen politie­vrouw Kelly (39) aan: “Daders gefilmd én er waren bekentenis­sen. Toch kreeg niemand een straf”

Kelly H. - 39 en mama van een zoontje van tien - moest die dag overwerken. Omdat een betoging in Brussel uit de hand dreigde te lopen. Een video toont hoe de relschoppers zich tegen de politievrouw keerden. Ze hield er 9 geblokkeerde ruggenwervels, een gekanteld bekken en ruim een jaar arbeidsongeschiktheid aan over. Een minderjarige gaf toe dat hij haar sloeg en stampte - dat was ook gefilmd - maar kreeg géén sanctie van de jeugdrechter. “Dat is toch evenveel als zeggen dat alles kan en mag in België?”

4 maart