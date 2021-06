Digitaal stemmen vanuit luie zetel: socialisten willen test in 2024

Het is een gezellig maar ouderwets ritueel: op zondag aanschuiven in de plaatselijke sporthal, het gordijn achter je dichttrekken en daar een veel te groot papier met honderden namen voor je neus krijgen. Om dan met een rood potlood het bolletje te kleuren van je partij of kandidaten naar keuze. Of als je geluk hebt, in één op de drie gemeenten, kan je op een computer één of meerdere bolletjes selecteren.