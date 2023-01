Dietwin H. (42), de jodelaar die thuis iets ging eten nadat hij vermoorde vrouw en geknevelde kinderen zag bij zijn vriend

KIJK. Vlaams gezin belandde in sneeuwcha­os op E25 in provincie Luik: “Als je stilvalt, is het gedaan”

De hevige sneeuwval vrijdagavond zorgde voor een wel erg chaotische avondspits in de provincie Luik. Zo was het slalommen tussen stilstaande auto’s en vrachtwagens. Dat tonen videobeelden gemaakt op de E25 bij Aywaille, die hierboven te bekijken zijn. De zoon filmt alles, terwijl de mama instructies geeft aan de papa die de auto bestuurt. Tot zondagavond blijft het glad in Limburg en zowat heel Wallonië, waarschuwt het KMI.

21 januari