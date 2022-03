‘Dieseldieven’ op pad: bewakingsbeelden tonen hoe ze 2000 (!) liter diesel uit vrachtwagen stelen

Bestel- en vrachtwagens worden alsmaar vaker getroffen door dieven die uit zijn op hun brandstof. Ze stelen diesel uit wagens door de dop te forceren of ze maken gewoonweg een gat in de tank. Truckchauffeur Raf Mennes ontdekte onlangs dat er iets vreemd aan de hand was met zijn vrachtwagen. Op bewakingsbeelden is te zien hoe een andere vrachtwagen de diesel van Raf overpompt.