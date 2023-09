Diesel kost opnieuw meer dan 2 euro

COLUMN. “Zou een nieuwe Dehaene vandaag het verschil maken?” Noël Slangen over dragqueen Sammy Mahdi

Sinds vrijdagavond kennen we ‘Cindy Envy’, het alter ego van CD&V-voorzitter Sammy Mahdi. Geniale zet of niet? HLN-columnist Noël Slangen wijdt er zijn wekelijkse column aan, en dat doet hij een tikkeltje anders dan gewoonlijk. “Premier Dehaene, eerst moeten we kiezen welk pak u zal dragen in ‘The Masked Singer’.”