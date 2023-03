Diesel en stookolie worden dinsdag weer duurder

Ouders en broer Sanda Dia krijgen het woord op allerlaat­ste procesdag tegen 18 Reuzegom­mers: wat gebeurt er daarna?

Morgen- op de allerlaatste procesdag over de dood van Sanda Dia (20) - is het éindelijk aan hen. Dan kunnen de ouders en broer van Sanda Dia zeggen wat ze willen. Eigenlijk zouden ze al eerder aan bod komen. Maar de nabestaanden kozen er zelf voor om eerst te luisteren naar wat de Reuzegommers te zeggen hadden. De hamvraag is evenwel of het hof van beroep in Antwerpen ook tot een uitspraak over de grond van de zaak zal komen.