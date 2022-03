Diepgelovige oud-leerling (37) bekent moord op juf Mieke: “Hij heeft zich altijd vernederd gevoeld in de lagere school”

Van Peteghem over kernover­leg brandstof­prij­zen: “Als er vanavond akkoord is, kan accijnsver­la­ging snel in voege gaan”

“Als er vanavond een akkoord is over de brandstofprijzen, dan kan dat al snel in voege treden.” Dat zegt minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) bij HLN LIVE. Maandagavond zitten de topministers van de federale regering samen over de stijgende brandstof- en energieprijzen. Van Peteghem zelf pleit voor een accijnsverlaging op brandstof en een btw-verlaging op gas naar 6 procent.

