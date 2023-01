Diependaele wil woningnood wegwerken met 6.000 "geconventioneerde" huurwoningen

Ekeren “Dit kasteel was te redden, maar men wou dat gewoon niet”: actieco­mité bitter om sloop Hof van Delft

Een actiecomité probeerde de voorbije dagen het onafwendbare nog te voorkomen, maar maandag begon dan tóch de afbraak van het Hof van Delft. En dat doet véél pijn in Ekeren-Donk. Je proeft bitterheid in de reacties. “Er zijn vreemde zaken gebeurd.” RVT Christine zet in elk geval door met zijn nieuw woonzorgcentrum tegen 2025.

9 januari