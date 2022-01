Diependaele wil half miljard voor sociale woningen naar privé: “Mensen die het moeilijk hebben, maar geen recht op sociale woning toch helpen”

Turnhout Welke fout is er gemaakt en kon die vermeden worden? Gerecht onderzoekt installa­tie van gasvuur na gasontplof­fing in Turnhout

Een installatiefout van een gasvuur in één van de appartementen in de Boerenkrijglaan in Turnhout. Dat is volgens het gerecht dé mogelijke oorzaak van de gasontploffing die vier mensen het leven kostte op oudjaar. Verder onderzoek moet uitmaken of een onzorgvuldigheid aan de basis lag en of dus de installateur verantwoordelijk gesteld kan worden. Op elf andere plaatsen waar de installateur aan de slag was, bleek er géén gevaar te zijn. Ondertussen voert woonmaatschappij De Ark in samenspraak met de politie de bewaking van de site op in afwachting van de resultaten van een nieuw stabiliteitsonderzoek.

6 januari