Diensthoofd UZ Gent: “Heropening scholen komt te vroeg”

Pas sinds deze week is de situatie in het UZ opnieuw beheersbaar, terwijl het vorige week nog “beheersbare chaos” was. 38 van de 121 covid-patiënten in het ziekenhuis zijn momenteel er “zeer ernstig aan toe.” De gevreesde corona-dijkbreuk is volgens de professor “zeer nipt vermeden”. Toch kunnen de artsen en verpleegkundigen niet de zorg geven, die ze gewoon waren te geven.

Lees ook PREMIUM Weyts krijgt zijn zin niet: tweede en derde graad secundair schakelen verplicht over op deeltijds afstandsonderwijs

“De maatregelen die op 19 oktober zijn afgekondigd, beginnen wel degelijk hun vruchten af te werpen, stelt bio-statisticus Geert Molenberghs”. Het extra pakket maatregelen bij de start van de semi-lockdown is daar nog niet aan toegevoegd, dat effect gaan we nu pas zien. De curve van het aantal besmettingen daalt, maar moet dat blijven doen tot we echt beneden zijn”.

“Zo kunnen we vermijden wat begin juli en begin september is gebeurd. Na een daling stegen de cijfers opnieuw. Als zoiets nu zou gebeuren, is de stijging van heel hoog niveau. Iets wat de zorg echt niet aan kan. Enkele weken geleden hadden we 25.000 besmettingen per dag. We zitten nu onder de helft van dat getal. We moeten proberen om tot 100 à 200 dagelijkse besmettingen kunnen evolueren. Vijftig besmettingen zou in de ideale omstandigheden een prima cijfer zijn. In juli hadden we dit bijna bereikt met tachtig besmettingen. Hadden we toen doorgeduwd en niet versoepeld, waren we niet in de huidige situatie beland.”

Ondanks het voorhanden zijn van beschermingsmateriaal en medicatie blijft het overlijdenscijfer hoog. Molenberghs verklaart: “Als we de coronapandemie opdelen in twee golven, duurde de eerste van maart tot eind augustus. Er waren toen 1 miljoen besmettingen. In de tweede golf van september tot nu zijn er meer dan 1.250.000 besmettingen vastgesteld. Als de mortaliteit hetzelfde zou zijn gebleven als in de eerste golf, hadden we nu tot 12.000 doden. Iets waar we onder zullen blijven. We boeken een beetje winst, maar het aantal overlijdens blijft hard binnenkomen.”

Quote De afkoelings­pe­ri­o­de met een verlengde herfstva­kan­tie was noodzake­lijk Bio-statisticus Geert Molenberghs

De aanstaande heropening van de scholen is voor Molenberghs een berekend riscico. “Nulrisico bestaat niet. De protocollen voor de Belgische scholen zijn verder aangescherpt. De afkoelingsperiode met een verlengde herfstvakantie was noodzakelijk, zeker voor de situatie in Franstalig België.” Indien de heropening een stijgend effect heeft op het aantal besmettingen hoopt Molenberghs dat dit beheersbaar blijft. “De cijfers moeten we heel goed in de gaten blijven houden. Er is nog steeds een grote circulatie van het virus, ook al bouwt het wat af”.

Diensthoofd Benoit acht de heropening van de scholen te vroeg en ziet deze liever nog enige tijd uitgesteld. “Vergeet niet dat het echt heel nipt is geweest. We hebben wel 2.000 bedden, maar als je het allemaal goed wil doen, reken je beter op 1.500 bedden. Nu ziet het zo goed als vol.”

“Als we over drie of vier weken op pakweg zevenhonderd patiënten zitten en we krijgen een derde golfje, dan mag de piek niet te snel komen. Dan moet alles drastisch snel in lockdown, anders komt het niet goed.”