Diensthoofd UZ Brussel getuigt: “Dit is een georganiseerde nachtmerrie”

LIVE. Gaat Frankrijk in lockdown? Volg hier toespraak Macron - De Croo: “Verstreng­de maatrege­len gelden vanaf midder­nacht voor heel het land”

19:50 De coronacijfers in ons land blijven stijgen. De Vlaamse regering heeft gisteravond op een extra ministerraad besloten bijkomende coronamaatregelen in te voeren. De maatregelen zouden vrijdag om 18 uur ingaan en voor onbepaalde tijd gelden. Maar een Ministerieel Besluit dat vandaag nog gepubliceerd wordt, maakt nu dat de maatregelen die voor het héle land gelden om middernacht al zullen ingaan. Volg alle ontwikkelingen over Covid-19 in dit liveblog.