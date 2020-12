Diensthoofd Kindergeneeskunde UZ Gent: "Kinderen niét besmettelijker dan we dachten, meeste besmettingen thuis opgelopen”

In alle leeftijdsgroepen stijgt het aantal besmettingen, maar de relatieve toename is het grootst bij kinderen onder de tien jaar. Daar is er een stijging van 34 procent op weekbasis. Volgens Petra Schelstraete, diensthoofd Kindergeneeskunde van het UZ Gent en lid van de Belgische Pediatrische Covid-19-taskforce, moet hierbij een duidelijke kanttekening gemaakt worden. “Kinderen zijn niet besmettelijker dan we eerst dachten”, zegt ze aan HLN LIVE.

“Het feit dat er meer kinderen besmet zijn, zien we niet terug in het ziekenhuis”, zegt Schelstraete aan HLN LIVE. “Dat heeft een aantal redenen. Kinderen die besmet zijn met Covid-19, zijn zeer mild ziek of vertonen geen symptomen.”

“Als we Covid-19 in het ziekenhuis zien bij kinderen is dat ofwel een toevallige vondst, bijvoorbeeld bij een kind dat binnenkomt voor een ingreep, ofwel bij kinderen die sowieso een verhoogde kwetsbaarheid vertonen vanwege hun heel jonge leeftijd. Zij worden sowieso erg snel opgenomen als ze koorts hebben. We zien het ook bij kinderen die ernstig kwetsbaar zijn door bijvoorbeeld aandoeningen aan het zenuwstelsel, het hart of de longen en die bij elke virale infectie in het ziekenhuis belanden”, klinkt het.

Verklaringen

Viroloog Steven Van Gucht meldde gisteren tijdens de persconferentie van het Crisiscentrum dat er een sterke relatieve toename is van het aantal coronabesmettingen bij kinderen van 0 tot 10 jaar. “Dat werd later door zowel hemzelf als Molenberghs goed gekaderd”, gaat Schelstraete verder. “Er zijn een aantal verklaringen. We vertrekken van zeer lage aantallen, dus een relatieve stijging. Als je bijvoorbeeld van tien naar dertien kinderen gaat, dan klinkt dat indrukwekkend. Een kleine stijging zal al meteen een hoge percentuele toename geven.”

“Anderzijds kijken we naar twee verschillende fenomenen bij die leeftijdsgroep. Er is intussen een verandering van het testbeleid. De hoogrisicocontacten worden opnieuw getest. Mensen die de data verder geanalyseerd hebben van de 0- tot 10-jarigen zagen dat de helft ervan in het kader was van een hoogrisicocontact. Dus niet in het kader van symptomen. Een tweede fenomeen is dat de kinderen tijdens de verlengde herfstvakantie minder snel getest werden bij symptomen. Waarschijnlijk zijn de ouders niet naar de dokter geweest met hun kinderen, die misschien zeer lichte symptomen vertoonden, om hen te laten testen.”

Schelstraete benadrukt dat het toegenomen aantal besmettingen bij kinderen niet te zien is in het aantal ziekenhuisopnames.

Mogelijks minder vatbaar

“Er is altijd heel wat te doen rond kinderen en besmettelijkheid. We weten dat kinderen, als ze Covid-19 doormaken, mild ziek zijn. Bovendien zijn kinderen mogelijks minder vatbaar voor het virus. Ik druk me voorzichtig uit en zeg ‘mogelijks’”, aldus Schelstraete.

“Er zijn verschillende hypotheses, zoals dat kinderen minder aangrijpingspunten zouden hebben voor het virus ten hoogte van hun luchtwegoppervlak. Of het feit dat ze nog wat beschermd zijn, omdat ze recent geïnfecteerd waren met andere virussen. Dit is natuurlijk iets anders dan het zelf doorgeven. Er is nog een feit dat vaak wordt aangehaald. Zo maken besmette kinderen evenveel of soms zelfs meer virus aan ter hoogte van hun neus- en keelslijmen in vergelijking met volwassenen. Dat betekent daarom niet dat ze even besmettelijk zijn. In het begin van de coronaperiode vertelde professor Pierre Van Damme dat kinderen niet de motor waren van de epidemie. We staan intussen zo veel maanden verder en we hebben nog altijd geen aanwijzingen dat kinderen het wél zijn.”

Meeste besmettingen thuis

Kinderen tot 12 à 14 jaar geven het virus dus minder makkelijk door dan volwassenen. Waarom? “Het is niet zo gekend, maar er zijn een aantal zeer voor de hand liggende mogelijke oorzaken. Enerzijds maken ze de ziekte vaak zonder symptomen door. Het is uit onderzoek gebleken dat mensen zonder symptomen minder makkelijk het virus doorgeven dan mensen met symptomen. En zelfs al zijn kinderen ziek, dan hebben ze minder hoestkracht waardoor ze minder druppels - aerosols- gaan produceren. We weten natuurlijk dat het virus op die manier wordt doorgegeven.”

Immunoloog Hans-Willem Snoeck, verbonden aan de Columbia University in New York, stelde in een opiniestuk in ‘De Morgen’ voor om de scholen tot 31 januari te sluiten. Ook onderwijsexpert en OESO-topman Dirk Van Damme staat achter dat idee. “De data van de scholen worden ook goed bijgehouden en geanalyseerd. De school als besmettingsbron is echt wel een minderheid”, stelt Schelstraete. “Als het gebeurt dan gaat het om overdracht van volwassenen op kinderen. De meeste besmettingen bij kinderen worden thuis opgelopen.”