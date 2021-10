Diensthoofd Hulpverlening: “Niet-dringende zorg zal opnieuw worden uitgesteld”

Op dit moment liggen er 1.312 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen, van wie 260 op intensieve zorgen. Daarmee komen we opnieuw dichter bij de grens van 300 bedden die in fase 0 - de waakfase - worden voorbehouden voor Covid 19-patiënten. Dat betekent dat er de komende weken opgeschaald moet worden naar fase 1A. Die fase houdt in dat 25 procent van de erkende IZ-capaciteit gereserveerd moet worden voor coronapatiënten, wat overeenkomt met 500 van de 2.000 beschikbare bedden.

“We zien nu de gevolgen van de versoepelingen die begin oktober van kracht werden. Het lijkt er dan ook op dat we binnen twee à drie weken opnieuw meer dan 500 patiënten intensieve verzorging zullen nodig hebben”, aldus Van der Auwera. “Maar eens we in fase 1A zitten, en dus meer dan 300 bedden moeten voorbehouden voor coronapatiënten, zal dat effect hebben op niet-dringende zorg”, klinkt het. Het diensthoofd waarschuwt bovendien dat we het effect van de maatregelen pas binnen een aantal weken zullen zien. “Net daarom hebben we onze ziekenhuizen gewaarschuwd om zich voor te bereiden en op te schalen”, klinkt het.