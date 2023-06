“Dienst Vreemdelingenzaken zou bedenkingen hebben geuit bij bezoek burgemeester Teheran”

5 VRAGEN AAN CARL DEVOS. “Als Bouchez het hard speelt dan zijn we op weg naar de val van de regering”

Het ontslag van minister Lahbib (MR) blijft in de lucht hangen, maar de visa-affaire dreigt nu ook de regering-De Croo in gevaar te brengen. Een regeringsval loert om de hoek. Politicoloog Carl Devos (UGent) analyseert de situatie aan de hand van 5 prangende vragen. “Dit is echt niet voor de show. Dit is menens.”