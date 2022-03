Dienst Vreemdelingenzaken over chaos bij registratie Oekraïense vluchtelingen: “Regering wíst dat het hier te klein zou zijn”

Leuven Auto rijdt rond op velg: bestuurder (23) onder invloed van drank en drugs, weerspanni­ge passagier geboeid afgevoerd

Een 23-jarige bestuurder reed in de nacht van dinsdag op woensdag rond in Leuven met een auto die links vooraan geen band meer had. De man was bovendien onder invloed van drank en drugs en had geen geldig rijbewijs.

13:26