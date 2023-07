“Die klimaatactivisten zijn idioten van het ergste soort, stop ze alsjeblieft in de cel”: opmerkelijke TikTok van Open Vld-parlementslid gaat viraal

“Die klimaatactivisten zijn idioten van de ergste soort.” Het was een opmerkelijke TikTok-video van Vlaams Parlementslid Maurits Vande Reyde (Open Vld) die donderdag viraal ging. Hij kreeg vanuit alle hoeken commentaar, maar de liberaal heeft “absoluut geen spijt van de video” en wuift de kritiek weg als een “online pestactie”. “Natuurlijk wil ik niet zo maar alle klimaatactivisten in de cel.”

KIJK. Dit is de volledige TikTok die viraal is gegaan op Twitter: “Die klimaatactivisten zijn idioten van het ergste soort”

“Die klimaatactivisten zijn idioten van de ergste soort. Een echte plaag. Stop ze alsjeblieft in de cel.” Open Vld’er Maurits Vande Reyde viseerde vorige week activisten die zich vastkleven aan schilderijen of de openbare orde verstoren om aandacht te vragen voor de klimaatverandering. “Als het in de naam van het klimaat is dan mogen we die mensen precies niet bestraffen. Awel, daar doe ik dus niet aan mee”, klonk het. Daarnaast hekelde de liberaal ook de aandacht voor zulke acties. “Ik snap niet goed waarom ze die boodschap zo duidelijk in beeld brengen. Is er geen regel om aandachtstrekkers geen aandacht te geven?”

De video staat al sinds vorige week online op TikTok, maar ging donderdag viraal op Twitter - met veel negatieve reacties als gevolg. “What the fuck?”, reageerde Kilian Vandenhirtz, covoorzitter van de jongerenafdeling van Groen. “Plaatsvervangende schaamte. Is dit de nieuwe politiek van Open Vld?”. “Waar is de tijd dat liberalen de rechtstaat verdedigden?”, retweette Steven Arents, oud-voorzitter van de Jongsocialisten en huidig lid van Groen.

Vande Reyde moest niet enkel kritiek slikken van politieke tegenstanders, maar ook van zijn partijgenoot, oud-voorzitter en Vlaams Parlementslid, Gwendolyn Rutten: “Democratisch verkozenen moeten evident ook niet oproepen om ‘mensen op te sluiten in een cel’. Een tikje redelijkheid, respect voor de rechtsstaat en gezond verstand aan beide kanten, dat lijkt me heel erg nodig.”

“Absoluut geen spijt”

“Natuurlijk wil ik niet zo maar alle klimaatactivisten in de cel”, verduidelijkt de liberaal bij de redactie van HLN. “Ik had het hier heel specifiek over klimaatactivisten die bewust de wet overtreden en mensen in gevaar brengen.” Vande Reyde heeft dus “absoluut geen spijt van de video” en pareert de kritiek dat hij een klimaatontkenner is. “Die T-shirt met ‘Lang leve olie’ was ironisch bedoeld.”

Hij merkt wel op dat de timing opvallend is. “Het gebeurt wel vaker dat er iemand op Twitter een stukje uit mijn TikTok knipt om die dan uit de context te trekken. In dit geval was het iemand van Groen die dat heeft gedaan en nadien heeft opgeroepen tot een online pestactie”, klinkt het bij het parlementslid die de kritiek lijkt te relatieveren. “Ik kan er mee leven en vind dit wel amusement.” De extra aandacht vindt Vande Reyde zelfs “mooi meegenomen.”

Voor Vande Reyde is uiteindelijk de boodschap dat zulke “extremistische klimaatacties” het “draagvlak voor maatregelen afbreken” het belangrijkste om te brengen. “Als partij geloven wij niet in dat dogmatisch denken waarbij het allemaal onze schuld is en we collectief moeten verarmen. We kunnen de gevolgen van de klimaatverandering oplossen door groene groei, maar het is spijtig dat zulke trieste actie steeds meer ongenoegen voor maatregelen begint op te roepen.”

