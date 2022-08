Diabetes Liga roept op om medicijn dat helpt om te vermageren voor te behouden voor diabetespatiënten: “Het is géén wondermiddel”

Livios Een nieuwe keuken kost snel 15.000 euro: met deze 5 tips druk je de prijs

De keuken is vaak de eerste ruimte die je vernieuwt, nadat je een huis of appartement hebt gekocht. We willen deze ruimte meestal anders, beter, meer naar onze eigen smaak en behoefte inrichten. Maar het budget strooit meer dan eens roet in het eten: de gemiddelde prijs voor een volledig uitgeruste keuken ligt namelijk op zo’n 10.000 à 15.000 euro. Bouwsite Livios geeft vijf praktische tips om de prijs te drukken.

5 augustus