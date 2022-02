Di Rupo tijdens hoorzitting overstromingen: "In geval van crisis is een autoriteit met volledige bevoegdheden nodig”

PCR-tes­ten kosten drie miljoen euro per dag in ons land. Coronacom­mis­sa­ris Pedro Facon: “Tijd voor verande­ring”

Coronacommissaris Pedro Facon vindt dat het tijd wordt om uit te zoeken welke teststrategie de beste is in de strijd tegen Covid-19. Nu besteedt ons land elke dag bijna drie miljoen euro aan PCR-testen. Facon vindt dat we ons moeten afvragen hoe doeltreffend dit is. “Hoog tijd voor verandering”, zegt hij.

10 februari