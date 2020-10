Di Rupo sluit "bijkomende maatregelen" in Wallonië niet uit

Gezondheid­s­eco­noom Lieven Annemans: “Dagelijkse angstbood­schap­pen en de verkeerde maatrege­len zijn het probleem"

25 oktober Of er te veel naar hem werd geluisterd, en te weinig of te laat is ingegrepen. Dat werd bij de Zevende Dag op één gevraagd aan gezondheidseconoom Lieven Annemans (56), naar aanleiding van de beangstigende coronacijfers. De gezondheidseconoom pleitte in september nog vurig voor het versoepelen van enkele coronamaatregelen, omdat we ons dat konden “permitteren” zei hij toen. Nochtans waren de cijfers op dat moment ook al aan het stijgen.