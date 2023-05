Di Rupo over uitspraken De Wever rond ‘minikabinet’ met PS: “Getuigt van zekere zenuwachtigheid”

Vlaanderen bij sterkste dalers in nieuwe onderwijs­ran­king: “We zitten op het niveau van Servië en Albanië, de enige die slechter doet in West-Europa is Wallonië”

Leerlingen van het vierde leerjaar hebben voor begrijpend lezen tien maanden leerachterstand opgelopen in vergelijking met hun leeftijdsgenootjes van 2006. Dat is een volledig schooljaar. Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) noemt dit “alarmerend dramatisch”. Hoe is het zover kunnen komen? Is het door corona? Kwamen er te veel anderstaligen bij? Ligt het aan de zesjescultuur? Zeven vragen aan experte Katrijn Denies, die aan de KU Leuven onderzoekt hoe goed het onderwijs werkt.