Di Rupo: “Kappers kunnen midden februari open als cijfers blijven zoals ze nu zijn”, huisartsen pleiten voor strengere maatregelen

Net als zijn collega van de Franse gemeenschap zal Di Rupo op het Overlegcomité deze namiddag pleiten voor duidelijke perspectieven voor de sectoren die nog door de crisis worden getroffen. "Het is dringend nodig om vooruitzichten te bieden aan de contactberoepen. Ik pleit voor 15 februari, op voorwaarde van een gunstige gezondheidssituatie", zei ook minister van Economie Pierre-Yves Dermagne op Bel RTL.

Die laatste verdedigde ook het verbod op niet-essentiële reizen dat op tafel zal komen op het Overlegcomité. "De bedoeling is om het verbod in de tijd te beperken, om ervoor te zorgen dat het geldig blijft tot 1 maart", tot na de krokusvakantie. Hij pleitte ook voor steun voor de toeristische sector via compenserende maatregelen. "Ik heb een steunmaatregel ingediend om bedrijven in de sector in staat te stellen hun personeel te behouden, mee gefinancierd door RVA. Er ligt een voorstel op tafel om de reissector te helpen het hoofd te bieden aan de uitdagingen."

Van Ranst: “Nooit gedacht dat kappers zo lang dicht gingen”

Viroloog Marc Van Ranst zei vanmorgen bij HLN LIVE dat “de druk heel groot wordt om naar de kapper te gaan”. “Er zijn afspraken gemaakt over die 800 nieuwe gevallen en 75 ziekenhuisopnames (de drempels in de dagelijkse gemiddelden om te kunnen versoepelen, red.), daar gaan we dan van afwijken en dat is een risico. Maar dat is een politieke beslissing. We hadden nooit gedacht dat we de kappers zo lang gingen moeten sluiten.”

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) noemt een verbod “een verantwoord voorstel”. Over een perspectief voor de kappers wilde hij nog niet concreet ingaan. “We gaan naar de specialisten luisteren. Hoe sneller, hoe liever, maar het moet veilig kunnen.”

Gilkinet: “Modaliteiten verbod nog bepalen”

Volgens minister van Mobiliteit en vicepremier Georges Gilkinet moeten de modaliteiten van het reisverbod nog worden vastgelegd. “Het is duidelijk sinds het begin van de week” dat België afstevent op een verbod op niet-essentiële reizen naar het buitenland. “Ik heb nog contacten gehad met Duitse en Luxemburgse collega’s en iedereen in Europa gaat dezelfde richting uit over dit onderwerp”, zei Gilkinet bij het begin van het kernkabinet vanmorgen in de Wetstraat.

Het is “moeilijk te definiëren wat een niet-essentiële reis is, maar het moet voor iedereen duidelijk zijn dat dit niet het moment is om op reis te gaan tijdens de krokusvakantie”, voegde de minister eraan toe.

De vicepremiers kwamen vanochtend bijeen voor een kern, die om 12 uur gevolgd werd door een ministerraad en tenslotte door een Overlegcomité dat om 14 uur start.

“Extreme voorzichtigheid mag niet leiden opoffering van de jeugd”

De minister-president van de Franse gemeenschap Pierre-Yves Jeholet zei vanmorgen op LN24 al dat “extreme voorzichtigheid niet mag leiden tot een opoffering van de jeugd”. “Ik zal er echt op aandringen dat we alle jongeren perspectief bieden. Ik zal ook ingaan op het hervatten van sport voor jongeren ouder dan 12 en de heropening van de auditoria voor studenten. We moeten absoluut perspectieven geven”, voegde Jeholet toe.

Volgens hem laatste mogen de huidige maatregelen niet worden aangescherpt, behalve met betrekking tot niet-essentiële reizen “en op voorwaarde dat de betrokken sectoren duidelijke vooruitzichten bieden”. En dat met een kalender die de gezondheidssituatie in verband brengt met wat de mogelijkheden zijn.

“We moeten een positieve boodschap geven aan de bevolking. De vaccins komen eraan en zullen de situatie verbeteren. We kunnen niet altijd verbieden, verbieden, verbieden.”

“Hoop dat Overlegcomité nodige maatregelen durft nemen”

Huisartsenvereniging Domus Medica pleit daarentegen wel voor strengere maatregelen en kijkt vol angst naar de opmars van de Britse variant van het coronavirus. “Sinds een week of twee heb ik opnieuw een ongemakkelijk gevoel”, zei Roel Van Giel, voorzitter van Domus Medica, vanmorgen in de coronacommissie van de Kamer. “Je ziet de curve stagneren, je ziet wat er in het buitenland gebeurt en je ziet dat de meer besmettelijke Britse variant begint te circuleren.”

Volgens Van Giel heeft de huidige regering de voorbije maanden meer haar politieke verantwoordelijkheid opgenomen dan de vorige regering-Wilmès. “Maar voor het eerst voel ik bij de huidige regering twijfel om bepaalde maatregelen te nemen. Ik hoop dat het Overlegcomité een aantal maatregelen durft nemen. We weten intussen dat we maatregelen moeten nemen vóór de curve de knik maakt”, aldus Van Giel.

Van Giel roept de beleidsmakers ook op om “realistischer” te communiceren over de vaccinatiecampagne. Zo is er volgens hem een “cruciale fout” gemaakt door enkele weken geleden een versnelling aan te kondigen. “Men heeft zich laten opjagen door de publieke opinie”, aldus Van Giel. “Deze vaccinatiecampagne gaat acht maanden duren. Het heeft geen zin om ons te laten opjagen door vergelijkingen met andere landen”.