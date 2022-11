Di Rupo haalt uit naar "Duitse politiek" van Europese Commissie

Aantal coronabe­smet­tin­gen stijgt, maar hoe groot is de kans dat we opnieuw een mondmasker moeten dragen?

Het aantal besmettingen met het coronavirus in ons land en het aantal ziekenhuisopnames zitten opnieuw in de lift. Dat blijkt uit de recentste cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Moeten we binnenkort weer een mondmasker dragen? Volgen Steven Van Gucht is die kans klein: “Overheden leggen niet graag verplichtingen op en we zitten ook niet met een epidemiologische noodzaak.” Volgens de viroloog is het dragen van een mondmasker wel een “goede wintergewoonte”.

25 november