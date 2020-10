Di Rupo: “Er zijn veel strengere maatregelen nodig”

Zaak-Maw­da: drie vermoede­lij­ke mensensmok­ke­laars voor de rechter verschenen in Luik

15:04 Drie Irakezen van 20 tot 27 jaar zijn voor de correctionele rechtbank in Luik verschenen voor feiten van mensensmokkel. De vermoedelijke mensensmokkelaars zouden betrokken zijn geweest bij het transport van Mawda Shawri, een meisje van twee jaar dat tijdens een politieachtervolging in mei 2018 werd doodgeschoten op de snelweg E42. Het voertuig met migranten waar ze in zat, was op weg naar Groot-Brittannië.