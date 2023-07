DHL pakjes in Bpost automaat? Nieuw voorstel moet pakjesmarkt klimaatvriendelijker maken

INTERVIEW. “Sommige dingen heb ik zelfs niet tegen mijn vrouw verteld: ze zijn onvertel­baar”: Thierry Coppieters (96) staat vooraan bij iedere oorlogsher­den­king

In België, in Canada of dit weekend in het Verenigd Koninkrijk: wanneer ergens een Wereldoorlog wordt herdacht, is de kans groot dat jonkheer Thierry Coppieters ‘t Wallant op de eerste rij staat. 96 jaar is hij vandaag, 13 jaar was hij toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak en hij zijn vader hielp in het verzet. “De dag waarop ik mijn vader terugzag, na drie jaar concentratiekamp, was de zwaarste van mijn leven.”