Deze winkels zijn vandaag open, Bpost, De Lijn en NMBS passen dienstverlening aan tijdens verlengd hemelvaartweekend

Vervoersmaatschappijen De Lijn en NMBS passen hun dienstverlening aan tijdens het hemelvaartweekend. Bpost sluit alle postkantoren op vrijdag. Banken blijven over het algemeen gesloten tijdens het volledige verlengd weekend. Bij gemeente- en stadsdiensten gelden er ook aangepaste dienstregelingen. Supermarkten en andere winkels maken over het algemeen niet de brug.

Op de wettelijke feestdag Hemelvaart waren veel winkels gesloten. Dat is echter niet het geval op vrijdag. Zo zijn supermarkten, kledingwinkels, horecazaken, doe-het-zelfzaken en plantenwinkels over het algemeen geopend, tenzij ze een wekelijkse rustdag hebben. Voor de zekerheid is het aangeraden de website van de zaak te raadplegen om niet voor een gesloten deur te staan.

De dag na Hemelvaart (vrijdag) wordt er bij De Lijn volgens een vakantiedienstregeling gereden en worden de schoolbussen geschrapt. Op zaterdag en zondag rijdt De Lijn opnieuw volgens het gebruikelijke uurrooster. Er zullen geen afwijkingen zijn voor de kust. Reizigers kunnen hun route plannen via de website of via de app van De Lijn.

Ook de treinen rijden donderdag volgens een zondagsdienst. Tijdens de brugdag op vrijdag zullen sommige P-treinen en S5-treinen Mechelen — Brussel-Schuman — Edingen/Geraardsbergen niet rijden. Op vrijdag en in het weekend wordt het treinverkeer ook aangepast tussen Gent-Sint-Pieters en Lokeren vanwege werkzaamheden. De NMBS roept reizigers op hun treinreis te plannen op de website of via de app.

De MIVB meldt geen aangepaste dienstregeling voor Hemelvaart op donderdag en de brugdag op vrijdag. Reizigers kijken best op de website of app van de vervoersmaatschappij om de route te plannen. Op zondag is er in de hoofdstad de 20 km door Brussel. Daarvoor versterkt de MIVB de hele dag metrolijnen 1 en 5, maar er zijn ook bus- en tramlijnen verstoord die op het parcours liggen. Gedetailleerde informatie is hier te vinden.

Op vrijdag blijven de postkantoren van Bpost gesloten, maar wordt de postbedeling opnieuw aangevat. Zaterdag en zondag zijn de postkantoren volgens het gebruikelijke dienstschema open. Pakjesautomaten blijven 24/7 toegankelijk.

Bankenfederatie Febelfin meldt dat banken over het algemeen gesloten zullen zijn gedurende het volledige verlengd weekend, maar dat er hier en daar uitzonderingen op kunnen zijn.

Op vrijdag is er meestal gewone dienstverlening bij lokale besturen voor bijvoorbeeld burgerzaken, bibliotheken, zwembaden en sporthallen. “Maar hier en daar zijn brugdagen voor sommige diensten niet uitgesloten”, klinkt het bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Voor de recyclageparken is het best om steeds te website te raadplegen, aldus de VVSG.