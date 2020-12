Deze Vlamingen vertrokken toch op skivakantie: “Minder contact dan winkelen in België”

Christof Mahieu uit Ooigem, net terug uit Adelboden: “Netjes in quarantaine”

Ja, hij heeft de foto's ook gezien van skiërs die op elkaar gepakt staan aan te schuiven aan de skiliften, alsof corona niet bestaat. "Maar dié taferelen heb ik in Adelboden niet gezien", zegt Christof (kopfoto). De metselaar uit Ooigem keerde zaterdagavond terug van een week skiën in Zwitserland, met zijn vrouw en twee dochters. "En daar ging het er heel gedisciplineerd aan toe. Op geen enkel moment heb ik me onveilig gevoeld. Er waren trouwens amper toeristen. Aan de skiliften moesten we nooit aanschuiven en zodra we uitstapten, sprong er een steward in de cabine om alles te ontsmetten. Iedereen droeg een mondmasker en respecteerde de afstandsregels, de restaurants waren gesloten en in het hotel stonden plexischermen tussen de tafels. Omdat Zwitserland een rode zone is, moeten we nu tien dagen in quarantaine. Daar gaan we ons uiteraard ook netjes aan houden."