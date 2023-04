Deze Vlamingen hebben rechtszaak aangespannen tegen aannemers: “Een nachtmerrie die ons tienduizenden euro’s kost”

Tandemvoe­den zit in de lift: “Borstvoe­ding aan twee kinderen tegelijk is heel natuurlijk en rustgevend”

Borstvoeding zit in Vlaanderen in stijgende lijn. Daardoor doen ook meer mama’s aan tandemvoeden, waarbij ze zowel een ouder als jonger kind de borst geven. “Zelfs met drie kinderen is dat mogelijk. Er is niets raars of uitputtend aan, het is een natuurlijke en rustgevende gang van zaken”, getuigt een moeder.