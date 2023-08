Deze Vlaamse vrouwen redden al 250 honden en katten uit oorlogsgebied: “Er werd zwaar gevochten en vielen continu raketten. Met bootjes trokken vrijwilligers de rivier over”

Nadat een Antwerpse brandweer­man omver werd gereden: “Er wordt brand gesticht om ons te lokken”

Een middelvinger in de lucht, het gaspedaal ingedrukt en een brandweerman omvergereden. Dat was de reactie van een chauffeur die de vraag kreeg van een brandweerofficier om bij een interventie even te wachten. Hoe komt het dat zij die de slachtoffers in nood helpen zelf slachtoffer worden? “Hij kwam twee keer de confrontatie opzoeken in de kazerne. Het was traumatisch.”