Deze vier elementen bepalen volgens experts of gasprijs dit jaar verder zal dalen of niet

Orpea sluit 3 rusthuizen in Vlaanderen, 7 in Brussel

In Brussel is een bijzondere ondernemingsraad bezig bij Orpea, de groep die 24 rusthuizen in Vlaanderen uitbaat. Orpea lag de laatste jaren onder vuur wegens problemen in de rusthuizen en grote schulden. Op de ondernemingsraad werd meegedeeld dat Orpea 3 rusthuizen wil sluiten in Vlaanderen en 7 in Brussel. Dat heeft HLN vernomen uit goede bron.