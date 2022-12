Deze verzekeringsfraudeurs kregen er al snel spijt van: “Als je de verzekering oplicht, doe je andere klanten meer betalen”

Massale BOB-controles langs alle Belgische wegen deze kerstperio­de: “Alcohol­con­tro­les kennen geen uur”

De feestperiode gaat zoals elk jaar gepaard met veel alcoholcontroles langs de Belgische wegen. De Belgische politie wil een duidelijk signaal geven dat drinken en rijden niet samen gaan. Ook deze voormiddag waren er al alcoholcontroles: “Alcoholcontroles kennen geen uur, we werken 24 op 7 om dit fenomeen aan te pakken”, zegt Sven Bertels van de Federale Wegpolitie, “de BOB-campagne startte op 15 december en loopt nog tot 15 januari. In die periode zetten we extra controles in om de weg veilig te houden”.

