Deze verschillen ziet Sciensano bij overlijdens in eerste golf en periode nadien

Eerst en vooral: met de eerste golf wordt de periode van maart tot en met 21 juni bedoeld. De periode nadien loopt van 22 juni tot 13 oktober, gisteren dus.

“Algemeen kunnen we stellen dat het aantal overlijdens sinds deze zomer slechts een fractie is van die van de eerste golf”, vertelde interfederaal woordvoerder Steven Van Gucht vanmiddag op de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum. Hij wees er tegelijk op dat we momenteel wel weer met een stijgende trend te maken hebben.



“94 procent van de Covid-gerelateerde overlijdens vond plaats tijdens de eerste golf, tegenover 6 procent nadien.” Concreet gaat het om 9.585 sterfgevallen tussen maart en 21 juni versus 659 overlijdens sinds deze zomer.

Leeftijd

De gemiddelde leeftijd van de overleden personen is wat gezakt, maar nog altijd betreft het vooral mensen van boven de 80 jaar, aldus de viroloog. “De helft van de overleden personen was 86 jaar of ouder tijdens de eerste golf. Sinds deze zomer is dat licht gedaald tot 83 jaar.”

Een minderheid van de overlijdens vindt plaats bij jongere mensen (<65 jaar). Het gaat om 6 procent van de sterfgevallen in het voorjaar. Sinds deze zomer is dat gestegen tot 10 procent. In absolute aantallen gaat het om 533 mensen jonger dan 65 jaar die in de eerste golf zijn overleden, tegenover 63 overlijdens van mensen jonger dan 65 sinds deze zomer.

Sinds deze zomer vindt het merendeel van de overlijdens (78 procent) plaats in het ziekenhuis, tegenover 'slechts' 22 procent in het rusthuis.

WZC vs ziekenhuis

“Tijdens de eerste golf was 63 procent van de overledenen, of bijna twee derde, een bewoner van een woonzorgcentrum”, aldus Van Gucht. Nadien is dat cijfer gedaald tot 45 procent. In de eerste golf vond ongeveer de helft van de overlijdens (49 procent ) plaats in het ziekenhuis, tegenover 50 procent in het rusthuis.

“Sinds deze zomer is dat veranderd”, werpt de interfederaal woordvoerder op. Het merendeel van de overlijdens (78 procent) vindt plaats in het ziekenhuis, tegenover ‘slechts’ 22 procent in het rusthuis. In de eerste golf werd 73 procent van de Covid-overlijdens bevestigd met behulp van een labotest of een CT-scan. Sinds deze zomer wordt 88 procent van de coronasterfgevallen op die manier geaffirmeerd.

Geslacht

Met betrekking tot het geslacht van de overleden personen worden weinig verschillen opgetekend. Tijdens de eerste golf stierven iets meer vrouwen, namelijk 53 procent, aldus nog Van Gucht. “Sinds deze zomer zijn de mannen lichtjes in de meerderheid met 52 procent”, besluit hij.

